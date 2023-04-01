السوداني: الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي للاستغناء عن الاستيراد

2023/04/01 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي.وقال السوداني في تغريدة له: “لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية … Readmore

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