ما الذي فعله دونالد ترامب بعد صدور لائحة الاتهام بحقه؟

2023/04/01 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك، الخميس، لائحة اتهام إلى دونالد ترامب، قال مصدران مطلعان على القضية لـCNN إن اللائحة تضم أكثر من 30 تهمة في سابقة هي الأولى في التاريخ الأمريكي التي يواجه فيها رئيس حالي أو سابق اتهامات جنائية.

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