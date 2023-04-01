2023/04/01 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 870 مليون دولار.

وذكر مراسل "الاقتصاد نيوز" أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد، فيما لم يقم ببيع الدولار في يوم الاثنين لمصادفته عطلة رسمية، مشيرا إلى أن مقدار المبيعات بلغت 876 مليونا و229 الفا و 180 دولارا بمعدل يومي بلغ 219 مليونا و057 الفا و 295 دولارا مرتفعا بنسبة 1.37% عما سجل الاسبوع الذي سبقه الذي بلغ فيه معدل البيع 216 مليونا و607 آلاف و 478 دولارا .

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 238 مليونا و 758 الفا و 264 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 202 مليون و134 الفا و715 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الاسبوع الماضي 714 مليونا و629 الفا و180 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 70.59 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 210 ملايين و600 الف دولار .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل دفع نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات البنك المركزي تقترب من 900 مليون دولار في اسبوع) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات البنك المركزي تقترب من 900 مليون دولار في اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).