"أحدهما يخفي الحقيقة".. خبير يدعو الحكومة الى توضيح حقيقة حكم التجارة الدولية بين العراق وتركيا

2023/04/01 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا الخبير الاقتصادي صادق الركابي، السبت، الحكومة الى توضيح حقيقة قرار محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية بشأن تصدير نفط اقلم كردستان عبر تركيا.

وقال الركابي في منشور على الفيسبوك إن "البيان الصادر عن الحكومة التركية و التقارير الصحفية فيما يخص التحكيم بين العراق و تركيا حول تصدير نفط الاقليم تقول ان تركيا هي من ربحت القضية و ليس العكس، فالمحكمة بحسب الحكومة التركية قبلت بأربعة دعاوى قدمتها على العراق و رفضت واحدة فقط و تضيف بأنه يتوجب على العراق دفع تعويضات الى تركيا".

وأضاف، "صحيح ان المحكمة حددت مبلغ 1.5 مليار دولار كغرامة عن قبول تركيا بنقل النفط دون موافقة شركة تسويق النفط العراقية سومو لكن المبلغ هو اقل بكثير مما كان العراق يطمح له و كان لا يقل عن 33 مليار دولار".

وأشار الى أنه "لم يعلن كم هو حجم التعويضات التي يجب ان يدفعها العراق لتركيا و لم نر اي متحدث حكومي عراقي يذكر قضية دفع العراق للتعويضات "، متسائلا "هل جانب البيان الرسمي التركي الحقيقة و يحاول ان يغير صيغة قرار المحكمة امام جمهوره؟ ام انه حقيقة الحكم التي يحاول العراق ان يعلن جزءاً منها و يخفي الجزء الآخر؟ هذا السؤال ليس للخبراء و انما للحكومة العراقية لتوضح لنا حقيقة الحكم الصادر من محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية".

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