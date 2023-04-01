برلماني يطالب باستحداث اكثر من ثمان محافظات في العراق

2023/04/01 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب ياسر هاشم الحسيني اليوم السبت، باستحداث اكثر من ثمان محافظات في العراق.وذكر الحسيني في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “لخصوصية سامراء المقدسة والدجيل وبلد وطوز خرماتو في محافظة صلاح الدين وقضاء تلعفر في محافظة نينوى وقضاء الفاو في محافظة البصرة وقضاء الصويرة والوحدة والمدائن وبغداد الجديدة ومدينة الصدر وللمواقف […]

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