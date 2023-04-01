روسيا تعلن مضاعفة اسلحتها لدعم الحرب في اوكرانيا

2023/04/01 | 13:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد حجم شحنات الذخيرة الأكثر طلبا.

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