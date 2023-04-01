2023/04/01 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، اليوم السبت، أن العراق وبريطانيا يعملان على مكافحة التجارة بالمخدرات.

وقال السفير البريطاني في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إنه " في النصف الأول من عام ٢٠٢٢صادرت السلطات العراقية أكثر من ١٤ مليون حبة كبتاغون مخدرة".

وأشار الى ان "الكبتاغون يدمر الأرواح ويدعم الجريمة ويساهم في عدم الاستقرار الإقليمي"، مبينا ان "المملكة المتحدة فرضت عقوبات على عدد من المتورطين".

وبين أنها "تعمل مع العراق والشركاء الإقليميين لمكافحة الأتجار غير المشروع بالمخدرات".

وتعمل الاجهزة الامنية في العراق على ملاحقة تجار المواد المخدرة، والقت القبض على عدد كبير من مروجي المخدرات في البلاد من خلال شن حملات تفتيش ومداهمة ونصب سيطرات امنية مفاجئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاون عراقي- بريطاني في مجال مكافحة تجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاون عراقي- بريطاني في مجال مكافحة تجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).