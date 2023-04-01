وثيقة.. مكتب السوداني يصدر تعليمات جديدة تخص سمة الدخول للخليجيين

2023/04/01 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة من التعليمات الجديدة بشأن دخول الخليجيين الى العراق.

وبحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 14 من شهر أذار الماضي وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اصدر 4 تعليمات جديدة بشان دخول الخليجيين الى العراق"، مبينة أنه "سيتم تنفيذها ابتداء من اليوم".

أدناه نص الوثيقة:

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