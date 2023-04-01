2023/04/01 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت حركة "امتداد"، اليوم السبت، رئاسة البرلمان بإحالة الموازنة الاتحادية الى اللجنة المالية بأسرع وقت، فيما اشارت الى أنها تخضع لـ “صفقات وتوافقات".

وقالت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "في سابقة لم يشهدها البرلمان العراقي في أحلك الظروف التي شهدها العراق وهو بقاء نواب الكتل السياسية للأحزاب الحاكمة إلى ساعات متأخرة من الليل لا لشيء إلا لتمرير قانون الانتخابات سيئ الصيت بعيداً عن مصلحة وإرادة الشعب العراقي".

وأضافت الحركة "بينما يضعون القوانين التي تخدم الشعب وتمس حياة المواطن خارج أولويات عملهم النيابي وخير مثال على ذلك هو قانون الموازنة الاتحادية الذي أرسل إلى البرلمان منذ أسبوعين ولم يقرأ ولم يناقش لحد هذه اللحظة "، مشيرة الى انه "يخضع إلى صفقات وتوافقات وعرقلة للحصول على أكبر قدر ممكن من المصلحة الحزبية أو المقايضة لتمرير قوانين أخرى على حساب هذا القانون المهم".

وأكدت حركة امتداد أن "تأخير اقرار الموازنة الذي عطل مصالح الشعب لحماية مصالح المتحاصصين ما هو إلا استهانة بقوت المواطنين".

وطالبت "رئاسة البرلمان بإحالة مشروع القانون الى اللجنة المالية النيابية للإسراع بتمريره على الرغم من الملاحظات الكثيرة عليه والمخالفات لقانون الادارة المالية ابتداء من العجز المالي الذي بلغ أكثر من ثلاثين بالمئة وانتهاء بالقروض والديون المتراكمة الداخلية والخارجية التي ستبقى عبئاً يثقل كاهل الاجيال القادمة وافتقارها لأي مشروع استراتيجي ينقذ اقتصاد البلد ويحميه من سيطرة الاقتصاد الريعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("امتداد" تطالب رئاسة البرلمان بإحالة الموازنة للجنة المالية بأسرع وقت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("امتداد" تطالب رئاسة البرلمان بإحالة الموازنة للجنة المالية بأسرع وقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).