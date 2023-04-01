2023/04/01 | 13:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8Ei5EKsYsQw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كنت ما شوف زين بذيك الأيام للشاعر حسام السبعاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كنت ما شوف زين بذيك الأيام للشاعر حسام السبعاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).