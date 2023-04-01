ارتفاع اسعار النفط العالمية في ظل انخفاض الامدادات حول العالم والتضخم في امريكا

2023/04/01 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في جلسة الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.وزادت العقود الآجلة لخام … Readmore

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