البنك المركزي العراقي يرفض فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين

2023/04/01 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي، السبت، رفضه فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين، مبينا ان الدولار عملة اجنبية لا يمكن التعامل بها ضمن الأسواق المحلية.وذكر البنك في بيان: ان “فتح نافذة لبيع الدولار للمواطنين تخالف جميع الضوابط والأعراف الدولية”.وأضاف انه … Readmore

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