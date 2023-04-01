2023/04/01 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 30 مارس/ آذار 1923، أي قبل 100 عام، عادت أول سفينة ركاب بحرية إلى مدينة نيويورك، بعد إنهائها رحلة حول العالم استغرقت 130 يومًا..وكانت هذه الرحلة الأولى من نوعها، التي مهدّت الطريق للرحلات البحرية العالمية اليوم!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (130 يومًا استغرقت أول رحلة قامت بها سفينة تجارية حول العالم قبل 100 عام.. ماذا يروى عنها؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (130 يومًا استغرقت أول رحلة قامت بها سفينة تجارية حول العالم قبل 100 عام.. ماذا يروى عنها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).