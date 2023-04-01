2023/04/01 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن حصيلة حالات الاختناق جرّاء العاصفة الترابية الأخيرة، فيما أشارت إلى أن وزير الصحة يتابع عن كثب تقديم الخدمات الصحية للمصابين.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل 515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية المركز الخبري الوطني.

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