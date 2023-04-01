2023/04/01 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، عن تعليمات جديدة تخص دخول مواطني دول الخليج الفارسي الى العراق.وذكرت وثيقة صادرة عن المكتب حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليمات جديدة تخص سمة دخول مواطني دول الخليج الى العراق..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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