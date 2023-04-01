كمين محكم يطيح بإرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان

2023/04/01 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على إرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان.

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