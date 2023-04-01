اليوم.. منتخبنا الشبابي يبدأ رحلة الإعداد للمونديال

2023/04/01 | 13:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ منتخبنا الشبابي لكرة القدم، رحلة الإعداد إلى كأس العالم مساء اليوم السبت.

وسيخوض منتخب ليوث الرافدين وحدته التدريبية الأولى على ملعب المدينة الدولي في بغداد بحضور اللاعبين المحليين.

وسيلتحق المحترفون بالمنتخب في تجمع إسبانيا المقرر إقامته للفترة من 15 إلى 27 نيسان الحالي وسيلتقي منتخبات البرازيل والدومنيكان وأوزباكستان والسنغال.

يذكرأن بطولة كأس العالم ستقام في الأرجنتين خلال الشهر الحالي.

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