انتشال هياكل عظمية مجهولة من تحت الأنقاض شماليّ العراق

2023/04/01 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، مساء أمس،

انتشال هياكل عظمية مجهولة من تحت

أنقاض مدينة الموصل القديمة بمحافظة

نينوى، شماليّ العراق، بعد 5 سنوات على

معارك تحريرها من تنظيم “داعش” الذي

اجتاح المحافظة صيف عام 20

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