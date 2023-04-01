2023/04/01 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على

ملعب فيصل الحسيني، أثناء إقامة

المباراة النهائية لبطولة “كأس الشهيد

أبو عمار”، مؤكداً أن ما جرى هو وصمة

عار في جبين الاحتلال.

وأم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يهاجم ملعباً بالغاز السام خلال نهائي كأس فلسطين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يهاجم ملعباً بالغاز السام خلال نهائي كأس فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).