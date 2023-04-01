ندوة في ديوان كربلاء الثقافي بعنوان: تحديات الشباب وسبل مواجهتها

2023/04/01 | 13:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ديوان كربلاء الثقافي ندوة حوارية

بعنوان: تحديات الشباب وسبل مواجهتها ،

وذلك على قاعة ديوان كربلاء الثقافي

بمدينة كربلاء المقدسة مساء يوم امس

الجمعة الموافق ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣ بحضور جمع

من الاكاديميين و

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