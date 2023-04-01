إحراق عجلة حكومية

2023/04/01 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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مجهولون يحرقون عجلة نوع (كاديلاك اسكاليد) حكومية عائدة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية في البلاد عبد الرزاق الزهيري قرب منزله وسط مدينة الناصريةقمة العجلة تتجاوز الـ300 مليون دينار عراقي

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