بيلاروسيا: نشر رؤوس حربية نووية على أراضينا هو رد فعل استثنائي على تهديد الأمن القومي

2023/04/01 | 14:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيظل الجانب الروسي هو المسؤول عن السيطرة على الذخيرة والتكنولوجيا.

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