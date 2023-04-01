وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح بحلول عام 2030

2023/04/01 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه لا يمكن سد فجوات التسليح في جيش بلاده بحلول العام 2030، لافتا إلى أن مخزون الأسلحة أصبح محدودا.وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة “فيلت” الألمانية، ردا على فجوة التسليح في أعقاب تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، إنه “نعلم جميعا أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل […]

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