من 5 نقاط... الكشف عن تفاصيل اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن نفط الاقليم

2023/04/01 | 14:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن توصل الحكومة المركزية الى اتفاق مع أربيل يتضمن خمسة نقاط.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن "الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن مبيعات النفط بعد قرار المحكمة الدولية".

ويتضمن الاتفاق أن "تكون مبيعات نفط كردستان من خلال سومو وتشكيل لجنة مشتركة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لمراقبة عملية تصدير النفط من كردستان".

وكذلك "وضع عائدات النفط في إقليم كوردستان في حساب مصرفي وكما جاء في مشروع موازنة ٢٠٢٣ ويجب على حكومة إقليم كردستان إلغاء جميع العقود مع شركات النفط تدريجيًا".

وأشار المرسومي الى أن "منصب نائب مدير سومو سيسند للاكراد وسيستأنف تصدير النفط من كردستان خلال يومين".

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