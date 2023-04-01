توضيح رسمي حول اختفاء المتهم بقتل

2023/04/01 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بناءً على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مفادها " إعلان وزارة العدل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"نود الإيضاح بان الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً وان المتهم الذي جرى تداوله في الخبر آنفا لا زال قيد التوقيف في إحدى مراكز الحجز ولم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية أصلا لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه وصولاً إلى إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل...................١ نيسان ٢٠٢٣

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