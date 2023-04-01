السوداني يفتتح مصفى كربلاء الاستراتيجي

2023/04/01 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصفى كربلاء الاستراتيجي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) عن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مصفى كربلاء الاستراتيجي بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا".

وفي وقت سابق أكد السوداني، اليوم السبت، عمل الحكومة على دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية التي لا تزال قيد الإنشاء، مشيرا الى انه وضع رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة في أعلى سلم أولويات الحكومة.

وأوضح أن العمل على دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء.

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