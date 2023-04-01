الأعرجي يؤكد أهمية فتح خطوط إنتاج عراقية لتصنيع الأسلحة

2023/04/01 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، خلال استقباله رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن، أهمية فتح خطوط إنتاج عراقية لتصنيع الأسلحة والعتاد.

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