البصرة.. تفكيك شبكة لنقل العمالة الأجنبية إلى العراق

2023/04/01 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، تفكيك شبكة لنقل العمالة الأجنبية الى العراق.

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