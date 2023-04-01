الصحة تعلن تسجيل 515 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

2023/04/01 | 14:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الاسعاف.

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