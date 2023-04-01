بالصور:السوداني يصل كربلاء لبدء الانتاج الاولي لمصفى كربلاء النفطي

2023/04/01 | 14:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني الى مدينة كربلاء المقدسة من

اجل البدء الانتاج الاولي لمصفى كربلاء

النفطي

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