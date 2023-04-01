روسيا تحتج لدى التحالف الدولي: الجيش الامريكي يقوم باعمال استفزازية في سوريا

2023/04/01 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة تاس للأنباء، إن روسيا احتجت لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة داعش على “التصرفات الاستفزازية” للقوات الأمريكية في سوريا.ونقلت تاس عن مسؤول روسي كبير قوله إن تلك الأعمال الاستفزازية وقعت في محافظة الحسكة، … Readmore

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