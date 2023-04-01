وزير الصناعة: الوزارة فيها 102 الف موظف وما نحتاجه كحد اقصى 50 الف موظف فقط

2023/04/01 | 15:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصناعة والمعادن خال البتال، السبت، عن وجود فائض في موظفيه يصل الى 50% من اجمالي الموظفين البالغ تعدادهم 102 ألف، مبينا ان الحل الأمثل لإعادة الصناعة اجراء إصلاحات شاملة.وقال البتال في حوار متلفز: ان “العراق يمتلك … Readmore

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