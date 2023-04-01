2023/04/01 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، بفتح تحقيق بحادثة حرق “عجلة” رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.وقال قائد شرطة ذي قار، اللواء مكي شناع، إن “احد مراكز الشرطة في المحافظة تلقى بلاغا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تفتح تحقيقا بحادثة حرق مركبة ‘رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية’ المركز الخبري الوطني.

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