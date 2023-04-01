لمواجهة الغلاء.. افتتاح مراكز لبيع سلع غذائية مدعومة في العراق

2023/04/01 | 15:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزارة التجارة العراقية مراكز تسويقية لبيع سلع غذائية مدعومة من الدولة خلال شهر رمضان الكريم لمواجهة غلاء الأسعار.

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