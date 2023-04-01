"روحانيات رمضانية" معرض تشكيلي بالأردن يبرز جماليات الخط العربي

2023/04/01 | 15:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبارى 10 فنانين تشكيليين من 4 دول عربية هي السعودية والعراق وسوريا إضافة إلى الأردن في إبراز جماليات الخط العربي من خلال معرض أقامه غاليري "رؤى للفنون" في غرب عمّان بعنوان "روحانيات رمضانية".

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