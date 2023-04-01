مفاجئة كانت بداخلها.. شاهد ما حدث لامرأة عندما حاولت سرقة سيارة أمام مالكتها في وضح النهار

2023/04/01 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة وقعت في وضح النهار أمام أحد مراكز التسوق في مدينة أغورا هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاولت امرأة السطو على امرأة أخرى وسرقة حقيبتها، ولكن عند فشل محاولتها أقدمت على ركوب سيارتها في محاولة أخرى منها لسرقتها، ووقع ذلك أمام أعين المارة، ووثقت كاميرا تلك اللحظات التي وقعت أمام مصرف “يونيون بنك“.

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