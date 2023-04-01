العراق يفتتح مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية 140 ألف برميل يومياً

2023/04/01 | 15:40 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 ملايين برميل سنوياً (فرانس برس)

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان اليوم السبت، افتتاح مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.

وكان مصدر في المصفاة قد قال لوكالة "رويترز" في يناير/ كانون الثاني إن الإنتاج التجاري سيكون تجربة تشغيلية بطاقة 60%.

وخلال السنوات العشر الماضية مثلت إيرادات النفط 99% من إجمالي صادرات العراق و85% من الموازنة العامة للبلاد ونحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات البنك الدولي.

ويعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 ملايين برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة البلاد في موازنتها للعام الجاري.

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وحققت بغداد خلال العام الماضي إيرادات مالية تزيد عن 115 مليار دولار جراء تصدير النفط الخام، لتكون العليا منذ سنوات، بحسب الأرقام الرسمية.



ويأمل البلد في الوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل يوميا في غضون عامين، في إطار خطة مستقبلية للوصول إلى 8 ملايين برميل يومياً في نهاية عام 2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية.

وتمتاز حقول النفط العراقية بكلفة استخراج ضئيلة للغاية مقارنة بكلف الاستخراج بالحقول العالمية، حيث تراوح كلفة استخراج برميل النفط الخام من أحد الحقول وهو "غرب القرنة 1" بين دولار ودولارين للبرميل فقط، باستثناء النفقات الرأسمالية.

(رويترز، العربي الجديد)

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