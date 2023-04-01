2023/04/01 | 16:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8YX0IQo6uGk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. ازدياد نسب البطالة بين الشباب في ظل معالجات حكومية خجولة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين.. ازدياد نسب البطالة بين الشباب في ظل معالجات حكومية خجولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).