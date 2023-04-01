رئيس الوزراء يفتتح مصفاة كربلاء الاستراتيجية

2023/04/01 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح ئيس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، مصفاة كربلاء

الاستراتيجية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140

ألف برميل يوميا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة

العراقية وضعت في أعلى سلم أولوياتها

العمل عل

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