صحفي كردي: الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل أُبرِمَ بحضور إيران

2023/04/01 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف الصحفي الكردي سامان نوح، السبت، أنه "بحضور إيران" أُبرِمَ اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول ملف النفط.

وقال نوح على حسابه في فيس بوك، "بحضور قائد (فيلق) "قدس" الإيراني، أبرمت حكومة الإقليم اتفاقاً مع الحكومة الاتحادية، اقتنعت بتسليم النفط إلى "سومو" في المقابل، ووعدت الحكومة الاتحادية بإعطاء منصب نائب رئيس شركة "سومو".

وكان الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، قال، إنه "وفقاً لمصادر خاصة، توصلت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي بشأن مبيعات النفط بعد قرار المحكمة الدولية، تضمن ما يلي:أولاً: يجب أن تكون مبيعات نفط كردستان من خلال سوموثانياً: تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لمراقبة عملية تصدير النفط من كردستانثالثاً: يجب وضع عائدات النفط في إقليم كردستان في حساب مصرفي خاص وكما جاء في مشروع قانون موازنة 2023 يكون الحساب تحت رقابة الحكومة الاتحادية لكن الإقليم هو الآمر بالصرفرابعاً: يجب على حكومة إقليم كردستان إلغاء جميع العقود مع شركات النفط تدريجياًخامساً: سيسند منصب نائب مدير سومو للأكرادسادساً: سيستأنف تصدير النفط من كردستان خلال يومين".

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