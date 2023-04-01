روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي هذا الشهر.. وأوكرانيا:

2023/04/01 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حان دور روسيا لتتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي القوي، المكلف بالحفاظ على السلام والأمن العالميين، خلال أبريل /نيسان الجاري، رغم صعوبة تصديق ذلك في ظل تواصل حربها في أوكرانيا، وصدور مذكرة توقيف بحق رئيسها فلاديمير بوتين.

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