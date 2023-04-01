بدون هالاند.. فوز عريض للسيتي على ليفربول في طريق الصراع على اللقب

2023/04/01 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد مانشستر سيتي، من تأخر بهدف، ليحقق فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول 4-1، السبت، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليبقى في دائرة الصراع على اللقب مع المتصدر، أرسنال.

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