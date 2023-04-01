في بغداد.. مشاجرة مسلحة تسفر عن إصابة شخصين

2023/04/01 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شخصين جراء مشاجرة مسلحة في العاصمة بغداد.

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