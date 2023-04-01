بتدخل من الوزراء الكرد.. تفاصيل اتفاق بغداد وأربيل لاستئناف ضخ النفط عبر جيهان

2023/04/01 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، اليوم السبت، التوصل لاتفاق لاستئناف ضخ النفط عبر الأنابيب الى ميناء جيهان التركي، بتدخل من الوزراء الكرد في الحكومة.

وقال كريم لـ(بغداد اليوم)، إن "وزراء الحزب في الحكومة العراقية فؤاد حسين وبنكين ريكاني عقدوا اجتماعات توصلوا فيها لاتفاق لاستئناف تصدير النفط".

وأضاف كريم، أن "الاتفاق ينص على إعادة تصدير النفط وبإشراف مشترك بين بغداد وأربيل".

وأوضح أن "الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية وصلتها تطمينات لعودة عملها والبقاء في الإقليم، وهذا الاتفاق كان موجودا حتى قبل صدور القرار من محكمة باريس".

وأشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن موعد محدد لاستئناف تصدير النفط ولكن لن يكون بعيدا واليوم ستبان الأمور بشكل أوضح، وقد لا يتعدى الأسبوع الحالي".

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