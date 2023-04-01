طبيب نفسي يتحدث عن فوائد الضحك على صحة الانسان

2023/04/01 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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قال كبير الأطباء النفسيين في موسكو غيورغي كوستيوك، في يوم كذبة أبريل/ نيسان إن الضحك يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم ويقضي على آلام التهاب المفاصل، فضلا عن تأثيره الإيجابي على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

وقال الطبيب النفسي إن "الدراسات الطبية الدولية اثبتت أن الضحك يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، ويقلل بشكل كبير أو يزيل الألم تمامًا في التهاب المفاصل فقط بسبب إنتاج مجموعة معينة من الهرمونات".

وأضاف أن "الضحك يتسبب في إنتاج هرمونات في جسم الإنسان لها تأثير مناعي ولها تأثير إيجابي على عمل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموي".

وأضاف كوستيوك أيضًا أنه يمكن استخدام طريقة العلاج بالضحك في علاج الاضطرابات العصبية وحالات القلق والاكتئاب.



ويتضمن العلاج مجموعة متنوعة من التمارين: تقنيات الضحك التنفسية، تأملات الضحك، تمارين الضحك الديناميكية النفسية، النكات المضحكة، القصص المضحكة، الأمثال، الحكايات، الكوميديا والمزيد.

وأشار الطبيب النفسي إلى أن "العلاج بالضحك يقوي الصحة العقلية ويحافظ عليها، هذا النوع من العلاج يساعد على تهدئة العقل، ويخفف من الغضب، ويوقظ الإبداع، ويقلل من العدوانية والخلاف".

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