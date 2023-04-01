2023/04/01 | 17:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yJIviSCHlBg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما السبب الحقيقي وراء عدم تمرير الموازنة من قبل البرلمان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما السبب الحقيقي وراء عدم تمرير الموازنة من قبل البرلمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).