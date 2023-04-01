2023/04/01 | 17:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VtCDP9r0PzQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصير مجهول للموازنة العامة.. نواب البرلمان واللجنة المالية لا يعلمون شيئا عنها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصير مجهول للموازنة العامة.. نواب البرلمان واللجنة المالية لا يعلمون شيئا عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).