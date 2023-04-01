بعد توجيه لائحة الاتهام.. هل ما زال بإمكان دونالد ترامب الترشح لرئاسة أمريكا؟

2023/04/01 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المدعي العام السابق كبير المحللين القانونيين في شبكة CNN، إيلي هونيغ، تفاصيل ما قد يجري في قضية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب وسبب عدم وجود قضية جنائية مشابهة لقضية سلام دنك ضد ترامب.

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