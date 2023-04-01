أدوية سامراء: مشروع جديد لإنتاج مستحضرات جديدة ذات مواصفات خاصة

2023/04/01 | 17:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، تحقيق تقدم بمشروع بناية (الكريمات والمراهم)، لافتة إلى أنها ستنتج مستحضرات جديدة ذات مواصفات خاصة.

وأوضح مدير عام الشركة عبد الرحمن عباس طعمة للوكالة الرسمية، أن” العمل مستمر بتنفيذ مشروع بناية (الكريمات والمراهم) الجديدة بالتعاون مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع”، مبيناً أن ذلك يأتي” ضمن خطة الشركة الاستثمارية”.وأضاف، أن” قسم المشاريع في الشركة يتابع تنفيذ أعمال المشروع الذي تجاوزت نسبة الأعمال المدنية والميكانيكية فيه الـ65 بالمئة”، لافتاً إلى، أن” هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة التي ستحقق جدوى اقتصادية عالية للشركة لإنتاجها مستحضرات جديدة تتطلب مواصفات وبيئة خاصة، فضلاً عن تطوير المستحضرات النمطية السابقة وتحديثها”.بدوره، أكد مدير قسم المشاريع في الشركة محمد غازي، أن” العمل في المشروع يجري بانسيابية ودون تلكؤ بإشراف قسم المشاريع في الشركة”، مبيناً، أن” المشروع يتكون من بناية ذات طابقين، أحدهما خاص بإنتاج (المراهم والكريمات)، والآخر خاص لقسم البحث والتطوير، ومساحة المشروع تقدر بألفي متر مربع، ومن المؤمل إنجازه خلال فترة أقصاها 18 شهراً”

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