على غرار داعش، فصائل مسلحة سورية تجبر الايزيدية على اعتناق الإسلام

2023/04/01 | 17:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – عفرين انتشر فيديو لشيخ مسلم في مدينة عفرين و تحديداً في قرية عرشقيبار السورية ادعى من خلاله اعتناق شخصين ايزيديان الديانة الإسلامية طوعاً، لكن أتضح بعد ذلك أنهم أجبروا على ذلك ذلك غرار ما فعله تنظيم داعش عام 2014.و بحسب نشطاء ايزيديين في روج افا فان تم تلقينهم على أنهم من طبقة …

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